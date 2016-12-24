В Саранске 81-летний мужчина скончался после ДТП на пешеходном переходе

Репортер

По информации Госавтоинспекции РМ, 30 августа в Саранске около восьми часов утра 38-летняя женщина за рулем автомашины «КИА Пиканто» (стаж с 2018 года) проявила невнимательность и совершила наезд на 81-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Титова. В результате ДТП престарелый житель Саранска с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где от полученных травм скончался. Водитель находилась за рулем в трезвом состоянии.

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