В Саранске обследовали состояние антитеррористической защищенности Центральной соборной мечети «Ааль-Мансур»

Межведомственная рабочая группа при Антитеррористической комиссии городского округа Саранск 26 августа провела обследование состояния антитеррористической защищенности Центральной соборной мечети «Ааль-Мансур», расположенной в Пролетарском районе Саранска.

В ходе обследования установлено, что на объекте имеется паспорт безопасности, который прошел процедуру согласования с правоохранительным органами, установлены и исправно функционируют системы видеонаблюдения, освещения, установлена кнопка тревожной сигнализации.

Вместе с тем, в деятельности по антитеррористической защищенности объекта был выявлен и ряд недостатков. В частности, собственнику было указано на то, что в целях обеспечения безопасного пребывания граждан в соборной мечети необходимо заключить договор на физическую охрану объекта (территории) с частной охранной организацией. Кроме того, необходимо привести в рабочее состояние систему оповещения, а периметр объекта оснастить системой охранной сигнализации.

Отдельный акцент был сделан на необходимость размещения наглядных пособий с информацией о порядке действия при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, контактных данных религиозной организации, аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, МВД и Росгвардии.

По итогам обследования состояния антитеррористической защищенности объекта правообладателю соборной мечети направлен акт обследования, в котором указаны все выявленные замечания, и в целях обеспечения безопасности граждан определены конкретные сроки их устранения.

Что касается дальнейших обследований состояния антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории городского округа Саранск, они будут продолжены в соответствии с утвержденными планами-графиками.