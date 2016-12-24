В саранском кафе парень успешно расплатился «шутливой» банкнотой

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Полиция в Саранске устанавливает личность молодого человека, который 18 августа этого года около пяти часов вечера расплатился билетом банка приколов в кафе быстрого питания на улице Невского.
Приметы разыскиваемого: на вид 22-25 лет, рост 176-178 см, среднего телосложения. Был одет: белая футболка, серые шорты, медицинская маска, панама синего цвета.
Если вам что-либо известно о личности или местонахождении указанного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8(83451) 29-90-02 или 102 (02).
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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
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