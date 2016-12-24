В Мордовии сотрудники Росгвардии в ходе рейдов оштрафовали 10 охотников

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В период с 20 по 22 августа 2021 года на территории республики совместно с представителями природоохранных ведомств сотрудники Росгвардии проводили операцию «Охотник».
Мероприятие было направлено на обеспечение государственного контроля за соблюдением законодательства об обороте оружия и на предупреждение нарушений при охоте. В ходе рейдов в поле зрения организаторов операции попали 98 человек — владельцев оружия, вышедших на охоту. К административной ответственности за нарушение установленных правил привлечено 10 граждан.
22 августа 2021 года в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение о том, что в больницу на скорой помощи доставили жителя Саранска с огнестрельным ранением левой стопы. В ходе разбирательства было установлено, что ранение он получил во время охоты в пойме реки Алатырь в результате неосторожного обращения с огнестрельным гладкоствольным оружием.
Росгвардия по Республике Мордовия напоминает требования к обращению с оружием при осуществлении охоты
Охотничье огнестрельное оружие и боеприпасы к нему должны храниться в условиях, исключающих доступ к ним других лиц.
Оружие должно храниться разряженным, в зачехленном, разобранном виде.
Стрельба и пребывание с заряженным оружием в населенных пунктах и в непосредственной близости от них запрещается.
Категорически запрещается направлять оружие на людей или домашних животных, даже если оно не заряжено, или передавать оружие другому лицу, предварительно не разрядив его.
В процессе заряжания и разряжания оружия его стволы должны быть направлены вверх или в землю.
Запрещается без надобности взводить курки, производить холостые выстрелы, держать внутрикурковое ружье с открытым предохранителем.
Во время преодоления препятствий (завалов, канав, оврагов) оружие необходимо разряжать.
При транспортировке оружие следует перевозить в чехлах, в разряженном, разобранном виде и с наличием разрешения, выданного подразделением лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
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Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума
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