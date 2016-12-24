В Саранске всплыла 5-тысячная фальшивка из Казани

Социальные проекты «КС банка» остановлены не будут
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
В минувшие выходные полицейским Саранска поступило сообщение кассира банка об обнаружении поддельной купюры номиналом 5 тысяч рублей. Оперативники УЭБиПК МВД по РМ установили, что подделку при погашении ипотечного кредита в банк предъявила 36-летняя жительница Казани, которая находится в Мордовии в гостях у родителей.
Как пояснила индивидуальный предприниматель, трудовая деятельность которой связана с розничной продажей продуктов питания и полуфабрикатов, 5-тысячная купюра была получена ею в качестве выручки от реализации товара в Татарстане. Прибор проверки подлинности банкнот в ее торговом павильоне отсутствует. Кто мог расплатиться этой «липой», она не знает. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства появления фальшивки в обороте.
Поделиться в соц. сетях:
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
Работу Дениса Гришенкова из Мордовии оценили на фестивале «ФормART» в Приволжском федеральном округе
С какой именно - определит жребий
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
Именитого фигуранта подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
Среди победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» - новые назначения
Главная команда Мордовии победила обнинский «Квант» со счетом 3:0
В Мордовии планируется реализовать три проекта с объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей
В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования