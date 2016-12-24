Глава Саранска поручил контролировать состояние рекламных конструкций в городе

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На оперативном совещании в Администрации города Петр Тултаев акцентировал внимание на том, чтобы в постоянном режиме проводилась работа с собственниками и арендаторами торгово-офисных помещений по вопросу приведения фасадов, входных групп в нормативное состояние.
«Следите и за состоянием рекламных конструкций в городе. Недопустимо, чтобы на баннерах рекламное полотно было в ненадлежащем состоянии. Если оно порвалось или стало неактуальным, собственники конструкций должны принимать соответствующие меры», - обратился Петр Тултаев к своему заместителю, директору Департамента перспективного развития Антону Толкунову.
Собственники торгово-офисных зданий и помещений должны следить и за чистотой прилегающей территории. Согласно действующим правилам благоустройства городского округа Саранск объекты торговли должны производить уборку, следить за чистотой на расстоянии 20 м по периметру от ограждения здания, рынки и объекты торговли площадью 100 и более квадратных метров – 50 м по периметру от ограждения, торговые ларьки, лотки и киоски – в радиусе 5 м.
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В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
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