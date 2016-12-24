В мордовской колонии осужденные дамы нарядились в честь Международного дня женственности

В Рузаевке появится экопарк высоких технологий
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
В исправительной колонии № 2 УФСИ провели мероприятие, посвященное Международному дню женственности. Женщина - это символ матери, любви, надежды и верности. Именно этот символ стал основой для создания образов, которые осужденные дамы воплотили в своих задумках. Они с удовольствием приняли участие в мероприятии, подготовили наряды, подобрали прически, аксессуары, сделали макияж.
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Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
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