В мордовской колонии осужденные дамы нарядились в честь Международного дня женственности

Репортер

В исправительной колонии № 2 УФСИ провели мероприятие, посвященное Международному дню женственности. Женщина - это символ матери, любви, надежды и верности. Именно этот символ  стал основой для создания образов, которые осужденные дамы воплотили в своих задумках. Они с удовольствием приняли участие в мероприятии, подготовили наряды, подобрали прически, аксессуары, сделали макияж.

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