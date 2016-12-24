В Рузаевке пенсионерка не поддалась на уловки мошенников и сохранила 400 тысяч рублей

Репортер

63-летняя жительница Рузаевки в силу информированности и здравомыслия уберегла от мошенников свои накопления. Как сообщила полицейским женщина, днем ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что по ее банковскому счету, где находились 400 тысяч рублей, злоумышленники пытаются провести подозрительные операции. Это может поставить под угрозу сохранность сбережений. Собеседник предложил пенсионерке поговорить с банковским работником. Через несколько минут с ней связался якобы сотрудник Банка России. Чтобы предотвратить мошеннические действия, он попросил женщину назвать все данные банковской карты. Бдительная жительница Рузаевки была осведомлена, что представители финансовых учреждений не выпытывают у клиентов конфиденциальную информацию, немедленно прекратила разговор и обратилась в полицию.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личности злоумышленников.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новое расписание

С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов

Готовность №1

В школах Саранска к началу нового учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения

1
Заказать рекламу
1
1
1