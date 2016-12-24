19 августа руководитель республики Артём Здунов посетил Мордовский республиканский молодежный центр. В МРМЦ сегодня работают 80 человек. Сотрудники ведут активную работу по развитию волонтерского движения, инновационной деятельности, патриотическому воспитанию, социальной практике. Также здесь организована работа с подростками, состоящими на профилактическом учете.

За первое полугодие молодежный центр провел 1788 мероприятий, в них приняли участие более 228 тысяч человек. Молодежь Мордовии активно участвует в грантовых конкурсах. На реализацию проектов за полгода из различных фондов привлечено более 23 млн. рублей.

Руководитель региона отметил, что нужно добиться увеличения этой суммы минимум в два раза. «Сумма всех заявок составляла порядка 50 миллионов рублей. Нам нужно стремиться к реализации наших проектов, каждый из них достоин воплощения в жизнь. Предстоит большая работа с федеральным центром. Фондов, где можно получить финансирование, сейчас очень много. Заявляйтесь, привлекайте больше средств, мы готовы вас софинансировать», - подчеркнул Врио Главы Мордовии.

От активистов поступила просьба поддержать создание на территории региона постоянно действующей молодежной образовательной площадки. Артём Алексеевич ответил, что такая работа уже ведется. Организовать ее планируют на базе одного из нефункционирующих детских оздоровительных лагерей. «Такая площадка действительно нужна. Летом нужно проводить выездные мероприятия. Мы будем приглашать экспертов из других субъектов для обмена опытом. Это место может стать межрегиональной точкой притяжения активной молодежи», - сказал Артём Здунов.

Лидер Мордовии осмотрел все основные площадки молодежного центра, а также поучаствовал в съемке ролика для социальных сетей и записал с журналистами медиацентра эксклюзивное интервью, в котором ответил на вопросы, касающиеся развития молодежной политики в регионе.