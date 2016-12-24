Дома на Юго-Западе Саранска 20 августа вновь оставят без холодной воды

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Как сообщает Администрация города, по отдельным адресам в юго-западной части Саранска 20 августа будет отсутствовать холодное водоснабжение.

В связи с заменой участка водопровода по ул. Попова от ул. Серадзской до ул. М. Расковой 20 августа с 10:00 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение в следующих многоквартирных домах:

- по ул. Попова, д. №55, №63,
- по ул. Серадзской, д. №34,
- по ул. М. Расковой, д. №23, №25, №27, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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