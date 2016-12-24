Дома на Юго-Западе Саранска 20 августа вновь оставят без холодной воды

Вывели 40 миллионов рублей!
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
Как сообщает Администрация города, по отдельным адресам в юго-западной части Саранска 20 августа будет отсутствовать холодное водоснабжение.
В связи с заменой участка водопровода по ул. Попова от ул. Серадзской до ул. М. Расковой 20 августа с 10:00 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение в следующих многоквартирных домах:
- по ул. Попова, д. №55, №63,
- по ул. Серадзской, д. №34,
- по ул. М. Расковой, д. №23, №25, №27, №29, №31, №33, №35, №37, №39, №41.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
Поделиться в соц. сетях:
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
С какой именно - определит жребий
В Мордовии планируется реализовать три проекта с объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей
В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
В школах Саранска к началу нового учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения
Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
Именитого фигуранта подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова