21 августа в Саранске состоится фестиваль искусств «ЭРЬЗЯ FEST»

21 августа 2021 года с 12:00 до 18:00 на площадке перед Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи пройдет незабываемое событие - ЭРЬЗЯ FEST.

ЭРЬЗЯ FEST – новое явление в ряду событийных фестивалей выходного дня, ориентированных на внутрироссийский и въездной туризм. Как фестиваль искусств он объединяет разнообразные художественные практики, органично сочетает этно-культурную специфику и современные ритмы города.

Фестиваль проводится в честь 145-летия со дня рождения Степана Эрьзи. Выдающийся скульптор XX века жил и работал в Италии, Франции, Азербайджане, Грузии, Аргентине и всегда находился в центре событий. Фестиваль воссоздает уникальное поликультурное пространство, в котором творил мастер.

Участников ждет увлекательное путешествие по следам скульптора. Точками притяжения станут тематические площадки с фудкортами, крафт-маркетом и насыщенной программой.

Для маленьких зрителей – отдельное безопасное пространство, а ещё клоуны, аниматоры, аквагрим, макси-пазлы, кубики с фрагментами художественных произведений, рисовальная студия, мастер-классы по керамике, изготовлению народных кукол, роспись по дереву.

Время проведения: 21.08.21, 12:00-18:00. Место проведения: Музейная площадь

#ПутешествиевмирЭрьзи #безграниц #гостеприимство