В Мордовии не проходит и дня без смерти от коронавируса

По информации регионального оперативного штаба, ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается в Мордовии неизменной. На протяжении уже многих дней число новых случаев колеблется в районе 70-и, при этом в республике каждый день фиксируют 2-3 смерти от опасной инфекции. Вот и на 18 августа, в Мордовии выявлено 70 случаев коронавируса и зарегистрированы 3 новых летальных случая.

Скончался мужчина 1961 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.

Скончался мужчина 1949 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике выявлено 25126 случаев коронавируса. 21909 человек выздоровели. 450 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 18 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1281 человек на стационарном лечении;

1903 человека под наблюдением дома.