В Мордовии не проходит и дня без смерти от коронавируса

За неделю в стационары поступило 720 человек
В Мордовии выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и молодежи
По информации регионального оперативного штаба, ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается в Мордовии неизменной. На протяжении уже многих дней число новых случаев колеблется в районе 70-и, при этом в республике каждый день фиксируют 2-3 смерти от опасной инфекции. Вот и на 18 августа, в Мордовии выявлено 70 случаев коронавируса и зарегистрированы 3 новых летальных случая.
Скончался мужчина 1961 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
Скончался мужчина 1949 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная полисегментарная пневмония.
За период пандемии в республике выявлено 25126 случаев коронавируса. 21909 человек выздоровели. 450 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 18 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1281 человек на стационарном лечении;
1903 человека под наблюдением дома.
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В Мордовии выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и молодежи
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