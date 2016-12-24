В Саранске суд не стал лишать свободы ВИЧ-инфицированного любовника зараженной женщины

В Саранске 35-летий житель Мордовии ответил в суде за «вирусную атаку» на любовном «фронте». Мужчина намеренно скрыл от своей любовницы информацию об имеющейся у него ВИЧ-инфекции. В итоге, женщина оказалась заражена смертоносным вирусом, да еще и забеременела от своего ухажера.

Как установили в ходе дознания полицейские, ВИЧ-инфицированный житель Саранска знал о своем заболевании с января 2014 года. Он был надлежащим образом поставлен в известность о том, что заражен вирусом иммунодефицита человека и в соответствии с требованиями закона был обязан соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические правила при половых контактах.

Но вот осенью 2019 года больной товарищ свел в социальной сети знакомство с 35-летней горожанкой. Переписка привела к тому, что весной 2020 года парочка стала встречаться и дело быстро дошло до интима. При этом зараженный мужчина и не думал использовать средства контрацепции.

Вскоре любовники стали проживать вместе и через некоторое время женщина забеременела. Когда она сообщила это известие своему новому избраннику, мужчина внезапно поинтересовался результатом ее анализа на ВИЧ-инфекцию. Узнав, что он отрицательный, отец будущего ребенка огорошил сожительницу признанием о своем заболевании. Тогда она попросила его сдать анализы, однако кавалер отшутился и просил не придавать значения его словам.

Идиллия совместной жизни продолжалась недолго и в конце августа парочка разбежалась. А спустя несколько месяцев при повторной сдаче анализов беременная женщина узнала о том, что является носителем ВИЧ. Она незамедлительно обратилась в полицию.

Свою вину обвиняемый не отрицал. Мужчина угодил под уголовное преследование по статье «Заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Ему грозило лишение свободы на срок до пяти лет, но этот опасный тип отделался легко - приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.