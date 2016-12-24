После ДТП на водителя КАМАЗа составили пять протоколов о нарушениях

Как сообщает Госавтоиспекция Мордовии, около шести часов вечера в Чамзинском районе на 32 км автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск 26-летний молодой человек за рулем «Фольксваген Поло» «догнал» КАМАЗ с прицепом - фура двигалась в попутном направлении. В результате ДТП 23-летняя пассажир «Фольксваген Поло» была осмотрена на месте происшествия бригадой врачей, не зафиксировавших серьезных травм. Но главное последствие столкновения оказалось в другом: торопыгу в «Фольксвагене» наказали обычным штрафом, а вот на водителя КАМАЗа составили сразу пять административных материалов – за отсутствие полиса ОСАГО, за управление т/с, предназначенным для перевозки грузов без технического средства контроля режима труда и отдыха, за управление т/с с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, за осуществление перевозок груза с нарушением требований о проведении предрейсового медицинского осмотра и за осуществление перевозок груза с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния т/с.