После ДТП на водителя КАМАЗа составили пять протоколов о нарушениях

Торжество футбола и связь поколений
Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
Как сообщает Госавтоиспекция Мордовии, около шести часов вечера в Чамзинском районе на 32 км автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск 26-летний молодой человек за рулем «Фольксваген Поло» «догнал» КАМАЗ с прицепом - фура двигалась в попутном направлении. В результате ДТП 23-летняя пассажир «Фольксваген Поло» была осмотрена на месте происшествия бригадой врачей, не зафиксировавших серьезных травм. Но главное последствие столкновения оказалось в другом: торопыгу в «Фольксвагене» наказали обычным штрафом, а вот на водителя КАМАЗа составили сразу пять административных материалов – за отсутствие полиса ОСАГО, за управление т/с, предназначенным для перевозки грузов без технического средства контроля режима труда и отдыха, за управление т/с с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, за осуществление перевозок груза с нарушением требований о проведении предрейсового медицинского осмотра и за осуществление перевозок груза с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния т/с.
Поделиться в соц. сетях:
Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ
В школах Саранска к началу нового учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
С какой именно - определит жребий
Среди победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» - новые назначения
В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования