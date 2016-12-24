Прокуратура Мордовии зафиксировала порчу земли в Саранске из-за разлива битума

По поручению прокурора Мордовии Василия Щербакова первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым организована проверка по факту образования несанкционированной битумной свалки в Саранске. Проверкой был установлен розлив из хранилища битумной массы на площади 112 кв. м на территории гаражного кооператива на восточной окраине города. В результате содержание нефтепродуктов в почве превысило норму в 6,9 раза, а размер причиненного ущерба составил 112 тысяч рублей.

По факту порчи земли возбуждено уголовное дело по одноименной статье, ее санкции предусматривают наказание до 2 лет исправительных работ. Одновременно с этим, прокуратурой Октябрьского района Саранска в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации г.о. Саранск ликвидировать несанкционированную свалку. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.