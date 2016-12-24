Прокуратура Мордовии зафиксировала порчу земли в Саранске из-за разлива битума

Кандидаты и документы
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
По поручению прокурора Мордовии Василия Щербакова первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым организована проверка по факту образования несанкционированной битумной свалки в Саранске. Проверкой был установлен розлив из хранилища битумной массы на площади 112 кв. м на территории гаражного кооператива на восточной окраине города. В результате содержание нефтепродуктов в почве превысило норму в 6,9 раза, а размер причиненного ущерба составил 112 тысяч рублей.
По факту порчи земли возбуждено уголовное дело по одноименной статье, ее санкции предусматривают наказание до 2 лет исправительных работ. Одновременно с этим, прокуратурой Октябрьского района Саранска в суд направлено исковое заявление о понуждении администрации г.о. Саранск ликвидировать несанкционированную свалку. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.
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В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
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