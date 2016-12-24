В Саранске планируют провести ярмарку яблок

Наш город

В минувшую субботу в столице Мордовии прошли ярмарки выходного дня, а в воскресенье развернула свою работу очередная ярмарка мёда.

«На ярмарку мёда было завезено 3 000 кг мёда, 1 000 кг продано. Всего в ярмарке участвовал 21 пчеловод из разных районов республики», - сообщила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

Мэр Саранска поручил проработать вопрос проведения в городе ярмарки яблок. «Свяжитесь с руководителями хозяйств, узнайте, есть ли у них возможность продать свою продукцию горожанам, затем мне доложите», - дал поручение Пётр Тултаев.

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