В Саранске планируют провести ярмарку яблок

Кадровый вопрос
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В минувшую субботу в столице Мордовии прошли ярмарки выходного дня, а в воскресенье развернула свою работу очередная ярмарка мёда.
«На ярмарку мёда было завезено 3 000 кг мёда, 1 000 кг продано. Всего в ярмарке участвовал 21 пчеловод из разных районов республики», - сообщила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.
Мэр Саранска поручил проработать вопрос проведения в городе ярмарки яблок. «Свяжитесь с руководителями хозяйств, узнайте, есть ли у них возможность продать свою продукцию горожанам, затем мне доложите», - дал поручение Пётр Тултаев.
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