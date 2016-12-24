20 выпускников ведомственных ВУЗов пополнили ряды сотрудников УФСИН по РМ

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии приняли в ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы выпускников ведомственных образовательных организаций.

20 выпускникам, окончившим ВУЗы ФСИН России - Академию права и управления, Вологодский институт права и экономики, Воронежский институт, Владимирский институт, Пермский институт, а также Самарский юридический институт и прибывшим для прохождения службы в УФСИН по РМ, в торжественной обстановке были вручены дипломы о высшем образовании и служебные удостоверения сотрудников уголовно-исполнительной системы.