20 выпускников ведомственных ВУЗов пополнили ряды сотрудников УФСИН по РМ

Бизнесмена Самвела Мкояна отправили под домашний арест
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии приняли в ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы выпускников ведомственных образовательных организаций.
20 выпускникам, окончившим ВУЗы ФСИН России - Академию права и управления, Вологодский институт права и экономики, Воронежский институт, Владимирский институт, Пермский институт, а также Самарский юридический институт и прибывшим для прохождения службы в УФСИН по РМ, в торжественной обстановке были вручены дипломы о высшем образовании и служебные удостоверения сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Поделиться в соц. сетях:
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим
Владельца ресторана «Самовар» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 15 миллионов рублей
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
С какой именно - определит жребий
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
Пациентам саранских больниц требуется все больше кислорода
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ
В школах Саранска к началу нового учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения