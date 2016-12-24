Никита Шевораков из Мордовии победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

В Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Вкусный джаз» арт-кластера «Таврида». Заезд объединил арт-школы джазовой музыки, гастрономии, фото- и видеоконтента. В числе призеров – из Республики Мордовия. На конкурсе он представил проект «Фильм «Тиринь Мастор» (Родная Земля)» и выиграл 640 000 рублей на его реализацию.

«Наша команда вместе с выдающимися личностями республики посетит особые этнические точки региона, чтобы показать уникальный и богатый мир мордовской национальной культуры. В результате мы снимем фильм, благодаря которому жители республики узнают больше о культурном наследии мордовского народа», – рассказывает Никита.

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 38 проектов. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала 10 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 6 178 000 рублей.

Отметим, что творческую деятельность участников образовательных заездов поддержали известные компании, уже ставшие друзьями арт-кластера. Все участники были обеспечены природной водой из озера Байкал Legend of Baikal. За безопасность и beauty-подарки отвечала «Крымская Роза», предоставившая в том числе антисептическую продукцию.