В ДТП на автодороге Саранск – Рузаевка «сошлись» две иномарки под управлением женщин

Репортер

12 августа на автодороге Саранск – Рузаевка произошло ДТП с участием двух иномарок под управлением представительниц прекрасного пола. По данным Госавтоинспекции республики, 46-летняя женщина за рулем «TOYOTA CAMRY» при обгоне совершила столкновение с автомобилем «VOLVO XC90», который двигался в попутном направлении и совершал маневр поворот налево. В результате ДТП, управлявшая шведским кроссовером 34-летняя дама была доставлена в больницу, и после оказания медицинской помощи отпущена домой. В столкновении пострадал и 10-летний пассажир японского седана – его также в больнице осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

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