В Ромодановском районе появится система весового и габаритного контроля транспортных средств

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На автомобильной дороге г. Саранск - п. Ромоданово - с. Большое Игнатово завершается монтаж системы автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Пост расположен вблизи поворота на с. Старая Михайловка (Ромодановский район). Система представляет собой рамку с видеокамерами и датчиками, находящимися в асфальте на проезжей части. Взвешивание и определение размеров транспортных средств будет происходить автоматически, останавливаться для этого не нужно. Сейчас завершается монтаж оборудования, а после его подключения пост некоторое время будет работать в тестовом режиме, нарушения будут фиксироваться без передачи соответствующей информации. По окончании этого срока, информация о правонарушениях будет передаваться в уполномоченный контрольно-надзорный орган для вынесения постановлений о правонарушениях.
Этот пункт автоматического весового и габаритного контроля в Мордовии второй, первый уже действует на трассе Саранск - Кочкурово. Планируется оборудование подобных постов на трассах Саранск - Рузаевка и Саранск - Большие Березники.
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