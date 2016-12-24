Росгвардейцы задержали преступный дуэт за кражу 28 листов кровельного железа

Репортер

Вечером 10 августа в правоохранительные органы Краснослободского района Мордовии обратилась 70-летняя жительница. Женщина рассказала, что из окна своего дома она увидела, как с её приусадебного участка неизвестные выносят листы кровельного железа. Пенсионерка сообщила о краже правоохранителям и описала приметы воров - мужчины и женщины.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, получив ориентировку,  задержали злоумышленников - ими оказались местные жители 34-х и 32-х лет. Потерпевшая опознала в них наглых похитителей. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.

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