Росгвардейцы задержали преступный дуэт за кражу 28 листов кровельного железа

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Вечером 10 августа в правоохранительные органы Краснослободского района Мордовии обратилась 70-летняя жительница. Женщина рассказала, что из окна своего дома она увидела, как с её приусадебного участка неизвестные выносят листы кровельного железа. Пенсионерка сообщила о краже правоохранителям и описала приметы воров - мужчины и женщины.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, получив ориентировку, задержали злоумышленников - ими оказались местные жители 34-х и 32-х лет. Потерпевшая опознала в них наглых похитителей. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.
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