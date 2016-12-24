Самвел Мкоян под следствием

КС БАНК лишился лицензии
Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 20 августа 2021 года
Владельца ресторана «Самовар» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 15 миллионов рублей
10 августа Следственный комитет по РМ официально сообщил о задержании известного в республике бизнесмена Самвела Мкояна. Он является совладельцем популярного в Саранске ресторана «Самовар», долгое время был издателем журнала FOX Magazine, занимался рестораном «Мордовское подворье» и Саранским вагоноремонтным заводом. Одним словом, фигура в деловом мире Мордовии примечательная.
По данным следствия, гендиректор ООО «УК «Нектарин» Денис Чернов и фактический хозяин этой компании Самвел Мкоян путем махинаций уклонились от уплаты налогов на 15 миллионов рублей. Делалось это по старой проверенной схеме - используя фирмы-«однодневки» коммерсанты создавали видимость активного делового сотрудничества с ними. Но главная задача таких операций, где фигурировали услуги по размещению рекламы, по мнению следствия, заключалась лишь в уходе от налогов.
Обвинение «деловым людям» предъявлено с квалифицирующим признаком - в составе группы лиц по предварительному сговору. Факт уклонения от уплаты налогов в ходе оперативных мероприятий выявили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ. И уже сегодня, 11 августа суд планирует определить задержанным меру пресечения.
Фото: Инстаграм
Поделиться в соц. сетях:
Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 20 августа 2021 года
В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова
Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова
Мэр Саранска призвал учитывать реальное положение дел при подготовке домов к отопительному сезону
В Саранске из-за жалоб горожан поработают с очистными сооружениями