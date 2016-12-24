Самвел Мкоян под следствием

Владельца ресторана «Самовар» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 15 миллионов рублей

10 августа Следственный комитет по РМ официально сообщил о задержании известного в республике бизнесмена Самвела Мкояна. Он является совладельцем популярного в Саранске ресторана «Самовар», долгое время был издателем журнала FOX Magazine, занимался рестораном «Мордовское подворье» и Саранским вагоноремонтным заводом. Одним словом, фигура в деловом мире Мордовии примечательная.

По данным следствия, гендиректор ООО «УК «Нектарин» Денис Чернов и фактический хозяин этой компании Самвел Мкоян путем махинаций уклонились от уплаты налогов на 15 миллионов рублей. Делалось это по старой проверенной схеме - используя фирмы-«однодневки» коммерсанты создавали видимость активного делового сотрудничества с ними. Но главная задача таких операций, где фигурировали услуги по размещению рекламы, по мнению следствия, заключалась лишь в уходе от налогов.

Обвинение «деловым людям» предъявлено с квалифицирующим признаком - в составе группы лиц по предварительному сговору. Факт уклонения от уплаты налогов в ходе оперативных мероприятий выявили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ. И уже сегодня, 11 августа суд планирует определить задержанным меру пресечения.

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