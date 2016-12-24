12 августа в Музее Эрьзи откроется выставочный проект «Открытые грани ментального»

12 августа в 16:00 в зале временных выставок МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) состоится открытие выставки «Открытие грани ментального». Посетителям музея будет представлен уникальный опыт психосоциальной реабилитации с помощью метода арт-терапии, проводимой Мордовской республиканской клинической психиатрической больницей при сотрудничестве с НКО «ДоброВилль» и ОО РМ «Иппотерапевтический клуб «Доверие».

В экспозицию войдет свыше ста работ: живописные произведения, рисунки, а также объемные композиции и маски из папье-маше. Их авторы - взрослые и дети, имеющие ментальные нарушения, а также члены их семей.

Выставка погрузит зрителя в тонкий мир внутренних переживаний экспонентов, отличающихся нестандартным мироощущением и позволит с помощью языка искусства построить диалог с людьми, которых иногда мы не можем понять иным способом.

Арт-терапия зарекомендовала себя как один из самых эффективных и в тоже время «мягких» методов работы, помогающих людям с ментальными особенностями. В выставке заложена сложная перекрестная динамика, включающая линию развития арт-терапевтического процесса и этапы творческого становления авторов. Развитие арт-терапевтического процесса представлено тремя блоками: «Я снаружи - Я внутри», «Динамика», «Ресурс». В каждом блоке используется сочетания различных техник, выбор которых определен смысловой нагрузкой.

Автор в арт-терапии формируется поэтапно: от выделения образа из цветового пятна к выражению собственных эмоций и чувств и далее - к рождению индивидуального неповторимого стиля. Достижение авторского уровня творчества позволяет человеку достичь самореализации, в независимости от особенностей ментальности, то есть сделать шаг в мир искусства. Выставка позволяет увидеть все эти этапы:

1 - От пятна - к образу («Что это? Кто это?»)

2 - В поисках идентичности («Кто Я? Что Я чувствую?»)

3 - Моя планета («Где Я? С кем Я?»)

4 - Ресурс сцены («Я для себя, Я для других»)

5 - Вдохновляясь искусством («Великое рядом со мной»)

6 - Авторство («Я вижу мир!»)

Работы открыты до степени острого звучания глубоко личных переживаний, конфликтов и страхов. Автор не думает об оценке его работ, не приукрашивает их, - он просто так чувствует и показывает это зрителю, предлагая ему увидеть в своих работах проекцию вытесненных, глубоко скрытых в глубинах бессознательного образов. Знакомясь с этими произведениями, вы можете лучше понять внутренний мир человека с ментальными нарушениями, а может быть, и ближе познакомиться с самим собой.