В Рузаевке 43-летний мужчина разбил собаке голову молотком

Репортер

Полицейские в Рузаевке возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. 6 августа в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что в подъезде ее дома неизвестный причинил увечья собаке.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что к совершению преступления причастен 43-летний житель города Рузаевки. По предварительным данным, гражданин нанес животному 4 удара молотком по голове. В настоящее время пес находится в ветеринарной клинике.

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