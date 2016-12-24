В Рузаевке 43-летний мужчина разбил собаке голову молотком

«Власти не имеют права оставлять людей в беде!»
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
Полицейские в Рузаевке возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. 6 августа в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что в подъезде ее дома неизвестный причинил увечья собаке.
В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что к совершению преступления причастен 43-летний житель города Рузаевки. По предварительным данным, гражданин нанес животному 4 удара молотком по голове. В настоящее время пес находится в ветеринарной клинике.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
В Саранске из-за жалоб горожан поработают с очистными сооружениями
В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ