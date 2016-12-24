В Рузаевке 43-летний мужчина разбил собаке голову молотком

Полицейские в Рузаевке возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. 6 августа в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что в подъезде ее дома неизвестный причинил увечья собаке.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что к совершению преступления причастен 43-летний житель города Рузаевки. По предварительным данным, гражданин нанес животному 4 удара молотком по голове. В настоящее время пес находится в ветеринарной клинике.