11 августа в Саранске откроется выставка «Мастера заповедного края»

В Музее мордовской народной культуры 11 августа 2021 г. в 15:00 состоится открытие выставки творческих работ династии Харитоновых и Ненюковых «Мастера заповедного края». Занятие изобразительным и декоративно-прикладным искусством является связующей нитью разных поколений художников Темниковского района Республики Мордовия Харитоновых и Ненюковых. Всего будет представлено около 45 произведений живописи и графики и около 25 работ ДПИ.

Основатель творческой династии, живописец Владимир Владимирович Харитонов(род.1949 г.) – уроженец г. Козловка Чувашской республики, после учебы в Чебоксарском художественном училище по распределению был направлен в Мордовию, где стал основателем и директором художественной школы в Темникове. Является участником региональных и республиканских выставок (г. Саранск, г. Темников, г. Чебоксары и Москва). В настоящее время более сотни картин написано кистью Харитонова. Для его живописи в основном характерна традиционная реалистичная манера, также излюбленными для него являются символические художественные образы и мистические сюжеты.

Михаил Владимирович Харитонов (род. В 1988 г. в Темникове) пошел по стопам своего отца В.В. Харитонова, но нашел свой путь, стиль в графике и акварели. Получил профессию дизайнера, обучившись в Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова на факультете дизайна и компьютерных технологий. На его счету имеется первая персональная выставка «Город дремлющей старины» (2009г., Темников), участие в семейной выставке-проекте «Связующая нить поколений» в Чувашском государственном художественном музее.

Мастер декоративно-прикладного творчества Людмила Георгиевна Ненюкова, уроженка г. Темникова, с самого детства занимается любимым делом – рукоделием, но при этом получила специальность юриста. На данный момент владеет разными техниками ткачества, кружевоплетения на коклюшках, гильоширования (выжигание по ткани), вышивания, вязания на спицах и крючком и лоскутной техникой. Ежегодно с 2009 г. участвует в выставках в городах Темников, Саранск, Чебоксары, является постоянным участником акций «Ночь в музее» (Чебоксары). Произведения талантливого мастера отличаются изысканностью композиции, тонкимисветовыми сочетаниями, отточенностью линий, завершенностью и цельностью изделия, а также мастерством исполнения.

Евгений Алексеевич Ненюков (род.в1991 г. в Темникове) закончил лицей по специальности «реставратор по дереву», три курса факультета дизайна, на данный момент живет и работает в Санкт-Петербурге. Выставлялся в художественном салоне «Артиада» г.Темников 2012 г. и в Чебоксарах в 2018. Молодой художник ищет свой путь в живописи и графике, свою манеру письма.