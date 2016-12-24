В Ромодановском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в настоящее время проводится проверка по факту гибели 52-летнего мужчины и 44-летней женщины при пожаре.

Установлено, что в селе Ивановка Ромодановского района рано утром 9 августа произошло возгорание дома, который сожители использовали как дачу. В ходе тушения пожара сотрудниками регионального МЧС были обнаружены тела погибших. Следователем СК проведен осмотр места происшествия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Кандидаты и документы

В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах

Распил на расчистке

В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод

Смерть на трассе

В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы

1
Заказать рекламу
1
1
1