В Ромодановском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара

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По информации Следственного комитета по РМ, в настоящее время проводится проверка по факту гибели 52-летнего мужчины и 44-летней женщины при пожаре.
Установлено, что в селе Ивановка Ромодановского района рано утром 9 августа произошло возгорание дома, который сожители использовали как дачу. В ходе тушения пожара сотрудниками регионального МЧС были обнаружены тела погибших. Следователем СК проведен осмотр места происшествия.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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