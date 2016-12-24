В Ромодановском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара

По информации Следственного комитета по РМ, в настоящее время проводится проверка по факту гибели 52-летнего мужчины и 44-летней женщины при пожаре.



Установлено, что в селе Ивановка Ромодановского района рано утром 9 августа произошло возгорание дома, который сожители использовали как дачу. В ходе тушения пожара сотрудниками регионального МЧС были обнаружены тела погибших. Следователем СК проведен осмотр места происшествия.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.