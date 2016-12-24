В Чамзинском районе продажа грузовика на «Авито» привела к виртуозному мошенничеству

Все-таки, какие широкие возможности для разномастных афер предоставляет век интернет-технологий. В Мордовии владелец грузовика и примерявшийся к покупке автотехники клиент были обведены вокруг пальца аферистом, которого и в глаза не видели. Достойная Остапа Бендера афера была проделана только на основе переписки по интернету и звонков по телефону.

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть полиции поступили заявления от жителя поселка Комсомольский Чамзинского района республики и жителя города Уфа по факту совершения в отношении них мошеннических действий.

Наш земляк из Комсомольского выставил на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже автомобиля «ГАЗ 3010GA» за 1 250 000 рублей. 4 августа ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести машину и попросил продавца снять объявление с сайта, чтобы другие покупатели больше не звонили. Тот согласился.

Между тем, злоумышленник скопировал снятое объявление и выставил его в интернете от своего имени, указав личный номер телефона. Самое главное – в объявлении стоимость машины была снижена сразу вдвое. Таким предложением заинтересовался житель города Уфы. В телефонном разговоре мошенник пояснил ему, что грузовой автомобиль стоит на учете в Чамзинке, сам он не может ему показать машину, но с ним готов встретиться его компаньон. Если покупателя все устроит, после составления договора купли-продажи нужно просто перевести деньги на указанный счет.

Затем аферист вновь связывается с реальным продавцом грузовика и сообщает, что от него приедет человек, который и оформит покупку машины. При этом махинатор попросил не прописывать в договоре 1 250 000 рублей, а указать 625 000 рублей. Собеседник убедил продавца автотехники, что перечислит ему после оформления всех документов полную сумму.

Житель Уфы и житель поселка Комсомольский выполнили все указания «кукловода». Как только все документы были оформлены, покупатель перечислил деньги, взятые в кредит, на счет мошенника. В свою очередь, не дождавшись денег за машину, реальный продавец попросил сообщить ему, куда была переведена крупная сумма. Только после выяснения всех нюансов сделки потерпевшие осознали, что стали жертвами искусного обмана.

В настоящее время сотрудниками полиции по заявлениям пострадавших лиц проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.