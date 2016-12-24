Жителя Саранска ограбили после знакомства у бани

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Сотрудники полиции задержали двоих жителей Рузаевского района, 32-х и 26-и лет, за спонтанный грабеж. Эти деятели оставили без денег и обручального кольца случайного знакомого, встреченного у публичной сауны.
Как сообщил 40-летний житель Саранска, с двумя мужчинами он познакомился около одной из общественных бань. Во время общения компания решила продолжить отдыхать в гостях у нового приятеля – он предложил поехать к нему на такси. Уже в дороге между мужчинами произошел конфликт. Водитель был вынужден остановить машину, и пассажиры вышли на улицу выяснять отношения. До совместного застолья дело так и не дошло - жители Рузаевского района отвесили гостеприимному знакомцу несколько тумаков, забрали у него 1 500 рублей и сняли с пальца обручальное кольцо. После чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Потерпевший сразу же сообщил в полицию преступлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности подозреваемых. Они были задержаны в течение дежурных суток по месту жительства. Деньги фигуранты успели потратить, обручальное кольцо у них изъято.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж».
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