Горящие деревья в заповеднике имени Смидовича будут тушить с использованием пожарной авиации

Руководитель республики Артём Здунов на своей странице в инстаграм сообщил, что к тушению горящих деревьев в заповеднике имени Смидовича будет привлечена пожарная авиация.

«Вторые сутки горят сухие деревья и валежник в Мордовском заповеднике. Эта часть заповедника уже горела несколько лет назад.



Тушить начали сразу, но, к сожалению, огонь из-за засухи распространился быстро, пострадали десятки гектаров. Сейчас на месте пожара работают 233 человека и 54 единицы техники. Подана заявка на применение авиации, к тушению будет привлечён вертолёт Ми-8».

Фото со страницы в инстаграм Артёма Здунова