Горящие деревья в заповеднике имени Смидовича будут тушить с использованием пожарной авиации

Безопасная покупка
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
Руководитель республики Артём Здунов на своей странице в инстаграм сообщил, что к тушению горящих деревьев в заповеднике имени Смидовича будет привлечена пожарная авиация.
«Вторые сутки горят сухие деревья и валежник в Мордовском заповеднике. Эта часть заповедника уже горела несколько лет назад.
Тушить начали сразу, но, к сожалению, огонь из-за засухи распространился быстро, пострадали десятки гектаров. Сейчас на месте пожара работают 233 человека и 54 единицы техники. Подана заявка на применение авиации, к тушению будет привлечён вертолёт Ми-8».
Фото со страницы в инстаграм Артёма Здунова
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
В Мордовии завершено расследование гибели 17-летнего юноши на охоте