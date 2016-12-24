Начальник отдела «Саранскгорводоканала» предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела материально-технического снабжения МП «Саранскгорводоканал». Мужчине предъявлено обвинение в получении взяток.



По данным следствия, в разное время с июля 2017-го по май 2021 года обвиняемый получал взятки от представителей двух коммерческих организаций. Денежные вознаграждения перечислялись ему на банковскую карту. Эти «премии» выдавались за обеспечение оплаты по контрактам, а также поощряли заключение новых договоров поставки оборудования и комплектующих к нему. Всего таким образом начальнику отдела в «Саранскгорводоканале» было перечислено более 100 тысяч от представителя одной организации и 40 тысяч от индивидуального предпринимателя. Полученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды.



Уголовное дело возбуждалось следователем СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.