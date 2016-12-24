Свыше 11 миллионов рублей потеряли в июле жители Мордовии из-за уловок аферистов

По данным МВД по РМ, в июле 2021 года в органы внутренних дел республики с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились 87 местных жителей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 11 миллионов 634 тысячи 827 рублей.

Около 7 миллионов заявители лишились после звонка лже-специалиста банка, который сообщил о попытках несанкционированного списании денежных средств и необходимости предотвращения оформления кредита. При этом по указаниям звонивших граждане самостоятельно оформили в банке заем и перечислили деньги на продиктованные абонентские номера.

Более 830 000 рублей из общей суммы финансовых потерь жители республики лишились, покупая или продавая различные товары в сети Интернет. Еще более 3 миллионов рублей потерпевшие потеряли под предлогом инвестирования, получения кэшбэка или прибыли на бирже, а также при онлайн-трудоустройстве и оформлении услуги по частному извозу, используя приложение «BlaBlaKar».

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если Вам поступил звонок из банка – следует прервать общение и перезвонить по телефону, указанному на обороте банковской карты! Не вступайте в телефонные разговоры с людьми, представляющимися сотрудниками службы безопасности – почти наверняка это мошенники, которые под предлогом сохранности денежных средств будут требовать от Вас сообщить конфиденциальные данные, либо перевести деньги на «безопасные» счета, на самом деле принадлежащие злоумышленникам.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, не переводить неизвестным денежные средства за помощь в получении брокерских услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах.