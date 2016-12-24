В Саранск на ярмарки выходного дня пригласят больше мордовских производителей

1 августа в Саранске состоялась ярмарка мёда, в которой приняли участие пчеловоды с разных районов республики. На оперативном совещании в понедельник начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства саранской мэрии Людмила Данилова сообщила, что на ярмарку было привезено около 6 000 кг мёда, продано 3 200 кг. Цена трехлитровой банки варьировалась от 1300 до 1500 рублей.



«Люди ко мне подходили и просили чаще проводить ярмарки мёда. Посетителей было много. Мордовский мёд – хорошего качества. Думаю, общество пчеловодов заинтересовано в проведении таких ярмарок», - сказал Глава города Пётр Тултаев.



Следующая медовая ярмарка пройдет 8 августа на традиционной площадке – у РДК.



По информации Людмилы Даниловой, ярмарки выходного дня по субботам проходят в штатном режиме на традиционных площадках в микрорайонах города. - «В минувшую субботу посетителей было больше, чем в предыдущие выходные. На ярмарках выходного дня свою продукцию продают только мордовские производители. Мы мониторим цены. Например, на прошедшей ярмарке морковь, лук, свёкла стоили от 30 до 40 рублей за кг, капуста – от 25 до 30 рублей за кг, картофель (от частных лиц) – 50 рублей за кг. Свинина и говядина на кости - 210 и 250 рублей за килограмм, соответственно. Цена так называемого «борщевого набора» на ярмарках выходного дня дешевле, чем в магазинах, в том числе и федеральных сетей».



Пётр Тултаев отметил, что нужно как можно больше мордовских производителей приглашать на ярмарки выходного дня. «Если есть, что продавать – пожалуйста, приезжайте. Арендная плата за работу на ярмарках выходного дня не берется».