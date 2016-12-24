В Мордовии 30 июля зафиксировали 70 новых случаев коронавируса

Дилер работал по нескольким регионам
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
Как сообщил 30 июля региональный оперативный штаб, за сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса, 47 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончался мужчина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя вирусно-бактериальная тотальная пневмония.
Скончался мужчина 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 23 795 случаев коронавируса.
21 001 человек выздоровели. 403 человека умерли от коронавируса как основной причины.
Из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1208 человек на стационарном лечении;
1870 человек под наблюдением дома.
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