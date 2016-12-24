В Мордовии 30 июля зафиксировали 70 новых случаев коронавируса

Репортер

Как сообщил 30 июля региональный оперативный штаб, за сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса, 47 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончался мужчина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя вирусно-бактериальная тотальная пневмония.

Скончался мужчина 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 23 795 случаев коронавируса. 

21 001 человек выздоровели. 403 человека умерли от коронавируса как основной причины.

Из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1208 человек на стационарном лечении;
1870 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Смерть на трассе

В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы

13 стволов в тайнике

В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады

Кандидаты и документы

В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах

1
Заказать рекламу
1
1
1