Вывели 40 миллионов рублей!

МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»

В пресс-центре регионального МВД руководитель следственного органа – начальник отдела Следственной части Следственного управления МВД подполковник юстиции Алексей Катаев рассказал о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в июне 2021 года по статье «Мошенничество».

Представитель следственного управления отметил, что помимо роста числа фактов совершения дистанционных мошенничеств, наблюдается активное распространение преступлений, связанных с организацией деятельности «финансовых пирамид».

Жертвами подобных махинаций становятся граждане, которые вкладывая денежные средства в сомнительные финансовые институты, предполагали увеличить свое материальное положение и получить доходы в виде выплаты процентов от пользования денежными средствами в большем размере, чем в традиционных кредитно-банковских учреждениях.

Принцип работы «финансовой пирамиды» един и достигается путем привлечения денег новых вкладчиков. Часто финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные фонды и коммерческие проекты, которые якобы вкладывают деньги в высокодоходные сферы экономической деятельности, финансовые инструменты или «сверхприбыльные проекты». При этом первоначально такие финансовые институты выступают как легально действующие организации, например, общества с ограниченной ответственностью, микрокредитные организации, кредитно-потребительские кооперативы, микрофинансовые организации.

Так, в производстве СЧ СУ МВД по Республике Мордовия находится уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество». К указанному уголовному делу соединены в одно производство уголовные дела еще по 40 эпизодам аналогичных преступлений. «Всего на данный момент от действий указанного общества пострадало 40 человек, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 40 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнил Алексей Катаев.

«Указанные лица с целью привлечения неограниченного круга граждан размещали в СМИ информацию о высокодоходной деятельности потребительского кооператива. Заинтересовавшись, жители региона приходили в офис, заключали гражданско-правовые договора добровольного внесения паевых взносов с начислением доходности в 15% годовых, что значительно выше предложений иных кредитно-финансовых учреждений. Взносы клиентов варьировались от 50 000 до 5 000 000 рублей. На первоначальном этапе сотрудниками ПК была создана видимость частичного исполнения обязательств по этим договорам, выплаты в части производились, что приводило к привлечению более широкого круга лиц. Некоторые клиенты после первого вклада вносили последующие, предполагая увеличить таким образом свои доходы. Однако, в июне текущего года деятельность ПК «Народный капитал» была полностью прекращена, деньги пайщиков выведены на банковские счета, открытые на физических лиц, не имеющих никакого отношения к кооперативу. Выплаты клиентам прекратились, как и возможность забрать свои вложенные деньги. В связи с этим, граждане были вынуждены обратиться с заявлениями в органы внутренних дел», - рассказал начальник отдела СЧ СУ МВД.

Далее спикер рекомендовал гражданам, пострадавшим от мошеннических действий указанного потребительского кооператива, обратиться в территориальные ОВД с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, с целью своевременного принятия решений о возбуждении уголовных дел и принятия исчерпывающих мер, направленных на проведение всестороннего и объективного расследования совершенных преступлений.