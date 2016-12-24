Музей Эрьзи представляет афишу мероприятий на август

«Взятки в белых халатах»
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
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В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
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