В Мордовии виновник смертельного ДТП заплатит миллион рублей компенсации морального вреда

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В Мордовии вынесен приговор 41-летнему жителю Ардатовского района, учинившим в прошлом году смертельное ДТП в райцентре. Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В рамках расследования было установлено, что 17 июля прошлого года водитель старенького «Москвича 2141» совершил столкновение с мотоциклом марки «ИЖ 7» под управлением 65-летнего жителя Ардатова. В результате ДТП 67-летняя пассажирка мотоцикла упала на проезжую часть дороги и получила травмы. От полученных повреждений в тот же день женщина скончалась в больнице.
Виновник ДТП в содеянном полностью раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, а также взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото МВД по РМ
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