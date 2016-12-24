В Мордовии виновник смертельного ДТП заплатит миллион рублей компенсации морального вреда

Репортер

В Мордовии вынесен приговор 41-летнему жителю Ардатовского района, учинившим в прошлом году смертельное ДТП в райцентре. Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В рамках расследования было установлено, что 17 июля прошлого года водитель старенького «Москвича 2141» совершил столкновение с мотоциклом марки «ИЖ 7» под управлением 65-летнего жителя Ардатова. В результате ДТП 67-летняя пассажирка мотоцикла упала на проезжую часть дороги и получила травмы. От полученных повреждений в тот же день женщина скончалась в больнице.

Виновник ДТП в содеянном полностью раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, а также взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото МВД по РМ

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