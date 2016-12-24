Нелегальный огнестрел

Репортер

В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов

Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 3 жителей региона, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских.

В мае-июле 2021 г. по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъяты 19 единиц боевого огнестрельного оружия (автоматы АКСУ, пистолеты, гладкоствольные ружья), два прибора для бесшумной стрельбы (для ПСМ и АК), более 1,5 тысяч патронов различного калибра.

Оплата приобретаемого оружия, основных частей и боеприпасов производилась злоумышленниками посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям - через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании.

Вступившими в силу с июля этого года новыми нормами Уголовного кодекса Российской Федерации усилена уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления, переделки, сбыта оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе с использованием сети Интернет, в составе группы лиц по предварительному сговору и организованной преступной группы.

В этой связи действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться уже с учетом новых норм уголовного законодательства.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.

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