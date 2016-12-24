Открыт прием заявок на Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа - 2021», посвященного 20-летию канонизации святого праведного воина Федора Ушакова, адмирала Флота Российского.

В августе 2021 года состоится V Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Морская душа».

Учредителями фестиваля являются Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия; Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Организаторами фестиваля являются МБУ «Центр культуры» Темниковского муниципального района Республики Мордовия, ГБУК «Республиканский Дом народного творчества».

В фестивале могут принять участие самодеятельные исполнители: учащиеся образовательных учреждений, кадетских классов, члены детских и молодежных военно-патриотических объединений и клубов, молодежных центров, самодеятельные вокальные коллективы, авторы-исполнители.

Каждый конкурсант представляет музыкальный номер на тему «Ушаков. Россия. Флот», вокальные произведения патриотического характера, посвященные России, военно-морскому флоту, адмиралу Ф.Ф. Ушакову.

Возраст конкурсантов:

I группа – от 7 до 14 лет;

II группа – от 14 лет до 20 лет;

III группа – от 20 лет и старше.