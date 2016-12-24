В Саранске поступают только единичные жалобы от домкомов на нерегулярную дезинфекцию

В столице Мордовии продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима проходят в ежедневном режиме.

«За минувшую неделю проверено 539 единиц общественного транспорта, нарушителями на месте устранено 467 замечаний, составлено 11 протоколов», - рассказала и.о. директора Транспортного управления Саранска Елена Потапова. Также продолжаются проверки легкового такси. С 19 по 25 июля проверено 46 машин, 14 пассажиров и водителей на месте устранили замечания, на двух водителей за отсутствие средств индивидуальной защиты составлены протоколы.

Продолжаются рейды на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг. За прошедшую неделю мониторинг проведен в 76 объектах: магазинах, парикмахерских, аптеках, рынках и торговых комплексах города. За нарушение требований о соблюдении масочно-перчаточного режима составлено два акта фиксации нарушений.

Как сообщили главы районных администраций, управляющие компании проводят санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах. Поступают единичные жалобы от домкомов на нерегулярную дезинфекцию, которые оперативно устраняются.

Глава города напомнил, что весь комплекс мероприятий необходимо проводить не для галочки, а на совесть. «Представьте, что это все делается ради здоровья ваших родных», - сказал Петр Тултаев. Он также отметил, что сотрудники управляющих компаний, объектов торговли, транспорта, а также других сфер, имеющие контакты с большим количеством людей, в обязательном порядке должны пройти вакцинацию.