Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска возглавил Игорь Бутяйкин

Наш город

Как сообщает мэрия Саранска, в городской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства теперь новый руководитель. О принятых кадровых решениях в понедельник на оперативном совещании в Администрации города сообщил Петр Тултаев.

Игорь Бутяйкин, занимавший должность первого заместителя Главы  Саранска – Директора Департамента городского хозяйства, с 27 июля возглавит казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства».

«Работы в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства много. Опыт, который у него накоплен, там очень пригодится и те вопросы, которые стоят перед этим учреждением, будут решаться», - сказал Петр Тултаев.

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