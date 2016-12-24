Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска возглавил Игорь Бутяйкин

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Как сообщает мэрия Саранска, в городской Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства теперь новый руководитель. О принятых кадровых решениях в понедельник на оперативном совещании в Администрации города сообщил Петр Тултаев.
Игорь Бутяйкин, занимавший должность первого заместителя Главы Саранска – Директора Департамента городского хозяйства, с 27 июля возглавит казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства».
«Работы в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства много. Опыт, который у него накоплен, там очень пригодится и те вопросы, которые стоят перед этим учреждением, будут решаться», - сказал Петр Тултаев.
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В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
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