Петр Тултаев посетил мобильные пункты вакцинации в Саранске

По информации саранской мэрии, в субботу мэр города Петр Тултаев посетил мобильные пункты вакцинации и пообщался с врачами и посетителями. При этом градоначальник в очередной раз призвал жителей Саранска вакцинироваться.



«Недавно из жизни ушел мой знакомый. Ему было 45 лет. Госпитализировали с 15% поражением легких, в течение двух-трех дней поражение увеличилось до 85%. Человек был антипрививочником, не верил в ковид до последнего. Таких примеров немало. Между тем, я не слышал, чтобы среди привившихся были тяжело заболевшие.



В прошлом году, когда не было вакцины, все ее требовали, ругали всех - начиная от президента, заканчивая мэрами. Вспомните историю с масками. Когда они были в дефиците, было очень много критики, появились – их мало кто носит. Противоречивые мы люди.



Неужели и правда: бесплатно и доступно – значит, что-то не так, а дефицит и дорого – это то! По-нашему! Люди, вакцинироваться надо! Это лучшее лекарство от ковида!» - написал в своем инстаграм-аккаунте мэр Саранска.