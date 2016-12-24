Петр Тултаев посетил мобильные пункты вакцинации в Саранске

От коронавируса привилось 30% населения
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По информации саранской мэрии, в субботу мэр города Петр Тултаев посетил мобильные пункты вакцинации и пообщался с врачами и посетителями. При этом градоначальник в очередной раз призвал жителей Саранска вакцинироваться.
«Недавно из жизни ушел мой знакомый. Ему было 45 лет. Госпитализировали с 15% поражением легких, в течение двух-трех дней поражение увеличилось до 85%. Человек был антипрививочником, не верил в ковид до последнего. Таких примеров немало. Между тем, я не слышал, чтобы среди привившихся были тяжело заболевшие.
В прошлом году, когда не было вакцины, все ее требовали, ругали всех - начиная от президента, заканчивая мэрами. Вспомните историю с масками. Когда они были в дефиците, было очень много критики, появились – их мало кто носит. Противоречивые мы люди.
Неужели и правда: бесплатно и доступно – значит, что-то не так, а дефицит и дорого – это то! По-нашему! Люди, вакцинироваться надо! Это лучшее лекарство от ковида!» - написал в своем инстаграм-аккаунте мэр Саранска.
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