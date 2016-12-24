Артём Здунов обсудил вопросы развития в республике системы подготовки одаренных детей

Репортер

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 22 июля встретился с заместителем директора по развитию, научным руководителем республиканского лицея для одаренных детей, заслуженным работником высшей школы РФ, Народным учителем Республики Мордовия Дмитрием Подлесным. Обсудили вопросы развития олимпиадного движения в республике, распространения опыта лицея на другие учебные заведения региона, в том числе учреждения дополнительного образования, подготовки высокопрофессиональных педагогических кадров. Также речь шла о создании на базе лицея республиканской летней образовательной площадки – для всех талантливых школьников Мордовии.

Было отмечено, что республиканский лицей для одаренных детей со времени своего основания (2010 год) стабильно входит в число лучших школ России, в том числе входит в ТОП-10 школ по конкурентоспособности выпускников. Задача на ближайшее время – придать республиканской системе подготовки одаренных детей новый импульс, вывести регион на более высокий уровень школьного образования.

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