Жительница Саранска «купила» у мошенников пиццу за 10 тысяч рублей

Репортер

В Саранске возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у 34-летней местной жительницы, решившей заказать пиццу по интернету. Через приложение в телефоне она зашла на известный сайт компании и, выбрав понравившийся продукт, оформила доставку. В дежурную часть полиции женщина обратилась после того, как с ее банковского счета было списано 10 тысяч 795 рублей. Полицейские выяснили, что заказ пиццы был сделан на сайте-двойнике официального интернет-ресурса пиццерии. Мошенники поменяли в его названии несколько букв так, что покупатель просто не заметила отличия.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление личностей и местонахождения злоумышленников.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Привлечь таланты

Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей

Без улучшений

В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%

Рейтинг благосостояния

По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов

1
Заказать рекламу
1
1
1