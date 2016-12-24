Жительница Саранска «купила» у мошенников пиццу за 10 тысяч рублей

В Саранске возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у 34-летней местной жительницы, решившей заказать пиццу по интернету. Через приложение в телефоне она зашла на известный сайт компании и, выбрав понравившийся продукт, оформила доставку. В дежурную часть полиции женщина обратилась после того, как с ее банковского счета было списано 10 тысяч 795 рублей. Полицейские выяснили, что заказ пиццы был сделан на сайте-двойнике официального интернет-ресурса пиццерии. Мошенники поменяли в его названии несколько букв так, что покупатель просто не заметила отличия.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление личностей и местонахождения злоумышленников.