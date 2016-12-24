В мордовской колонии прошел конкурс «Мисс лето»

Хлоркой по вирусу
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В исправительной колонии № 14 УФСИН по РМ в целях рациональной занятости осужденных в свободное от работы время прошел конкурс «Мисс лето».
Как отмечает пресс-служба ведомства, все участницы очень ответственно отнеслись к подготовке мероприятия. Программа включала в себя три этапа: творческий номер, конкурс художественно-прикладного творчества с изготовлением «дизайнерской» маски и демонстрацию костюма.
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В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
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