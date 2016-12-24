В мордовской колонии прошел конкурс «Мисс лето»

В исправительной колонии № 14 УФСИН по РМ в целях рациональной занятости осужденных в свободное от работы время прошел конкурс «Мисс лето».

Как отмечает пресс-служба ведомства, все участницы очень ответственно отнеслись к подготовке мероприятия. Программа включала в себя три этапа: творческий номер, конкурс художественно-прикладного творчества с изготовлением «дизайнерской» маски и демонстрацию костюма.