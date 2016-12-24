В мордовской колонии прошел конкурс «Мисс лето»

Репортер

В исправительной колонии № 14 УФСИН по РМ в целях рациональной занятости осужденных в свободное от работы время прошел конкурс «Мисс лето».

Как отмечает пресс-служба ведомства, все участницы очень ответственно отнеслись к подготовке мероприятия. Программа включала в себя три этапа: творческий номер, конкурс художественно-прикладного творчества с изготовлением «дизайнерской» маски и демонстрацию костюма.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Хлоркой по вирусу

В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов

«Прощай, оружие»

В Мордовии оперативники УФСБ ликвидировали 2 подпольных оружейных мастерских

13 стволов в тайнике

В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады

«Очень много жалоб!»

Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики

1
Заказать рекламу
1
1
1