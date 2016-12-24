Житель Зубово-Полянского района получил три года тюрьмы за 7 килограммов марихуаны

В Мордовии вынесен приговор жителю Зубово-Полянского района за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. В декабре 2020 года сотрудники полиции получили информацию о том, что сельчанин хранит у себя наркотики растительного происхождения.

В ходе обыска в гараже у жилого дома запасливого товарища в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли крупную партию марихуаны, а также все необходимые атрибуты для потребления. Кусты конопли и измельченная смесь хранились в различной таре. Согласно проведенной экспертизе, общая масса изъятого составила 7 819,8 граммов.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина нарвал дикорастущее растение на одном из заброшенных полей в Зубово-Полянском районе. Он все высушил, частично измельчил, расфасовал по емкостям и оставил на хранение для личного употребления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.