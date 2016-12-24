Российское общество «Знание» проведет прямой эфир с Михаилом Мурашко по вопросам вакцинации

Встреча с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко состоится в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

21 июля в 16:00 в рамках просветительской кампании Российского общества «Знание» - «Разберемся в вакцинах вместе», посвященной вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, состоится прямой эфир с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко.

Трансляция эфира пройдет на сайте https://covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте: https://vk.com/znanierussia. Любой желающий может направить вопросы Михаилу Мурашко через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе» призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.

В рамках просветительской кампании общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации, которые ответят на вопросы зрителей. Расписание прямых эфиров и трансляции будут доступны на информационном портале «Разберемся в вакцинах вместе» https://covid.znanierussia.ru, а также в соцсетях Российского общества «Знание» и #МЫВМЕСТЕ. Пользователи ресурса получат возможность напрямую задавать вопросы экспертам и получать ответы из «первых уст».

На портале будет также накапливаться экспертная информация о вакцинации из надежных источников: интервью авторитетных врачей, научные данные о вакцинации, информация о производстве вакцин, сведения о порядке вакцинации, возможных побочных явлениях, факторах риска и влиянии на организм. Информация будет представлена как в виде ответов на популярные вопросы, так и в формате видео-контента.

Для информирования аудитории о работе ресурса будут выпущены буклеты с краткой информацией о вакцинации и QR кодом, ведущим на сайт. Буклеты будут распространены по всей России в МФЦ, ВУЗах, аптеках и поликлиниках.