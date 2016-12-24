Жительница Саранска «пролетела» с авиабилетами из Калининграда

В Саранске к полицейским обратилась 28-летняя местная жительница, потерявшая деньги при покупке авиабилетов на сайте-двойнике. Она сообщила, что неизвестные похитили принадлежащие ей 8 тысяч рублей.

Девушка находилась по личным делам в Калининграде и решила приобрести в интернете авиабилет до Саранска. Она нашла в сети с виду вполне заслуживающий доверия сайт, выбрала рейс и для покупки билета ввела в появившейся форме данные банковской карты, а потом и код из смс-сообщения. После чего со счета девушки было списано 8 156 рублей. Впоследствии будет установлено, что покупка билетов совершалась сайте-двойнике. Жительница Саранска обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан о необходимости быть бдительными. Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов – дело нескольких часов, на смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку, к покупке авиабилетов в интернете необходимо отнестись очень внимательно и пользоваться услугами сайтов авиакомпаний или агентств по продаже билетов, давно зарекомендовавших себя на рынке.