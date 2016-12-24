В Саранске 1 августа пройдет медовая ярмарка

Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщил Глава Саранска Петр Тултаев. Он отметил, что с такими просьбами к нему обращаются горожане.



«Приняли решение провести ярмарку 1 августа. Она пройдет на площадке у РДК. Сейчас мед новый уже есть. Если потребность будет, еще одна состоится 8 августа. Приглашаю пчеловодов нашей республики принять участие», - написал Петр Тултаев.