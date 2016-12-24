В Мордовии выявили 66 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба на 19 июля, за сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 43 человека выписаны с выздоровлением

В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая.

Скончалась женщина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония.

Скончался мужчина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 23052 случая коронавируса.

20501 человек выздоровел.

377 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 19 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

1095 человек на стационарном лечении;

1852 человека под наблюдением дома.