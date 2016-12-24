В Мордовии выявили 66 новых случаев коронавируса

«Взятки в белых халатах»
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
По данным регионального оперативного штаба на 19 июля, за сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 43 человека выписаны с выздоровлением
В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая.
Скончалась женщина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония.
Скончался мужчина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 23052 случая коронавируса.
20501 человек выздоровел.
377 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 19 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1095 человек на стационарном лечении;
1852 человека под наблюдением дома.
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В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
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