Марат Хуснуллин: «Правительство России будет поддерживать Мордовию»

16 июля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин



В Доме Республики состоялась рабочая встреча Марата Хуснуллина и Врио Главы Мордовии Артёма Здунова. Рассмотрены вопросы исполнения в регионе национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Также под председательством Марата Хуснуллина в Доме Республики прошло совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Обсудили реализацию новых инвестиционных проектов в республике, обеспечение сбалансированности бюджета, развитие жилищного и дорожного строительства, а также состояние жилищно-коммунального хозяйства и подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.



Вице-премьер подчеркнул, что федеральный центр заинтересован в динамичном развитии региона, укреплении его финансовой устойчивости. «Большой бюджетный долг республики – это тяжелое наследие, и проблему надо системно решать. Жители Мордовии не должны страдать от этой долговой нагрузки, региону нужно развиваться, - отметил Марат Хуснуллин. – Я приехал с хорошей новостью – вчера Правительство выделило республике дополнительную финансовую поддержку – 1,5 млрд. рублей».



Кроме того, две недели назад регион получил дополнительные средства (500 млн. рублей) на ремонт дорог. Врио Главы Мордовии выразил благодарность Президенту России и Правительству за эти очень нужные для региона целевые финансы – они пойдут в муниципалитеты, на дороги местного значения, в нормативное состояние приведут около 50 километров разбитых дорожных участков.



«Всего в этом году федеральный бюджет оказал региону поддержку в размере 7 млрд. рублей – и на этом мы не остановимся, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - Правительство России настроено помогать Мордовии, потому что мы видим хорошую, системную работу управленческой команды. Республика не просит деньги, а работает сама, в частности, разработала комплексную программу социально-экономического развития на несколько лет. В ней определены отрасли экономики, которые дадут в ближайшее время большой прирост. Также я поддерживаю идею о развитии агломерации Саранск – Рузаевка, которая должна иметь хорошее транспортное сообщение».



Врио Главы Мордовии Артём Здунов отметил: по итогам первого полугодия рост в жилищном строительстве составил 104 %. «Я считаю, что у нас есть огромные резервы для работы: это квартиры для детей сирот, переселение из аварийного жилья, - сказал руководитель республики. - Мы уже определили на градостроительном совете потенциальные места для застройки. Наша установка – годовой рост должен быть не менее 5%. Это большая работа, но она осуществима. Строительство потянет за собой сразу промышленность стройматериалов, логистику и развитие экономики в целом, появятся новые рабочие места».



Важным инструментом жилищного строительства является участие республики в специальной программе стимулирования этой отрасли.



«Стимул» - одна из наиболее востребованных в регионах программ, - отметил Марат Хуснуллин. - Механизм очень простой: больше денег получают те регионы, где вводятся больше квадратных метров. Мордовия активно участвует в этом проекте. Детские сады, школы, дороги, инженерные коммуникации - результат работы программы, мы будем её продолжать. Вчера мы утвердили правила распределения инфраструктурных бюджетных кредитов, а это почти триллион рублей на 4 года. 150 миллиардов рублей для регионов РФ будет выделено на ЖКХ. Артём Алексеевич поставил передо мной вопрос о ветхих инженерных сетях в Мордовии. Я обещаю, что мы найдем возможность из фонда ЖКХ предоставить деньги региону на развитие инженерной инфраструктуры. Задача команды – работать, готовить документацию, мобилизовать строителей, улучшить работу заказчиков. На все это деньги у федерального бюджета есть, а механизмы предоставления мы утвердили. Мы приняли решение, что все регионы, которые работают с опережением, смогут получать средства из лимитов следующих лет».



Также на совещании обсудили проблемные вопросы по незавершенному строительству в республике. В первую очередь речь шла про универсальный зал на площади Тысячелетия в Саранске.



«Объект нужно закончить - уже поздно обсуждать, правильное это было решение или нет – строить его, - подчеркнул вице-премьер. - Раз начали строительство, потратили деньги, нужно ввести его в эксплуатацию, чтобы дети могли там спортом заниматься. А вообще такие недострои появляются из-за непрофессионализма заказчиков, недостатка денег, где-то нездоровых амбиций руководителей. Я как профессиональный строитель считаю, что любой объект, если он не является специфичным или сложным, должен строиться не более трех лет. И нельзя начинать строить, если нет финансового обеспечения».



На совещании обсудили план-график строительных работ на этом объекте. Напомним, Правительство России приняло решение о выделении на завершение строительства универсального зала 851,8 млн. рублей.